‘RE HECHO EN CU’: Afición de Pumas se burla de Chivas; quieren que Macías siga el camino del Chino Huerta

Los rumores fueron ciertos y esta tarde en Cantera, Club Universidad hizo oficial la llegada de José Juan Macías como nuevo refuerzo del equipo y pese que hay opiniones dividas sobre el nivel de esta contratación, la afición de Pumas se burla de Chivas y anhelan otro ‘RE HECHO EN C.U.’

Tal y como sucedió con ‘Chino’ Huerta, quién dio la mejor versión de su carrera en Pumas luego de un triste paso por Chivas, ‘J.J.’ Macias tiene la oportunidad de repetir la historia luego de años alejado de las canchas por lesiones, revivir su carrera en Pumas.

En redes sociales, aficionados auriazules mostraron cierto descontento con el fichaje de Macías, sin embargo, desearon que el canterano de Chivas tenga una ben regreso a las canchas para poder burlarse del Club Deportivo Guadalajara.

“Con esa delantera. Nos preparemos para leer GRACIAS AFICIÓN” “Aunque por otro lado... podría darse otro caso de REHECHO EN CU”, se lee en redes.

Como este comentario se podían leer muchos más en las rede sociales de Pumas en la publicación donde se anuncia el fichaje de Macías.

¿Cuándo será el debut de J.J. Macías con Pumas?

Pese a que no se anunció la fecha de su debut, todo apunta a que José Juan Macías será registrado en el portal de la Liga MX en las próximas horas y podría ver sus primeros minutos ante Puebla este mismo domingo.

