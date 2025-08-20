Seattle Sounders vs Puebla EN VIVO Leagues Cup Cuartos de Final

Se reanuda la Leagues Cup con la etapa de los Cuartos de Final, Seattle Sounders recibe al sorpresivo Puebla en el Lumen Field en busca de un boleto a la siguiente ronda, los partidos a partir de este momento son de eliminación directa

‘La Franja’ llega a este duelo como una de las sorpresas, el entonces conjunto dirigido por Pablo Guede terminaron en la cuarta posición tras lograr seis unidades, producto de dos victorias y una derrota.

Por su parte, Seattle Sounders fue el equipo mejor ubicado en la zona de la MLS, el conjunto verde terminó con marca perfecta, el único en el torneo, con 9 unidades firmando 11 goles y dos asistencias.

Sigue en vivo el minuto a minuto del partido:

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Luis Suárez afronta duelo ante Tigres como si fuera una Final en la Leagues Cup