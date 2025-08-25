¡Genio águila! Allan Saint-Maximin posee un IQ de 145 según estudio realizado

El futbol mexicano vive la llegada de un personaje distinto dentro y fuera de la cancha: Allan Saint-Maximin. El francés debutó con el Club América y lo hizo de la mejor manera, marcando su primer gol con la camiseta azulcrema, pero su historia va mucho más allá del espectáculo que ofrece con la pelota.

'Maxi', como se ha dado a conocer en las Águilas, es un futbolista que mezcla talento, inteligencia y una profunda religiosidad. En una entrevista para RMC Sport habló de su visión de vida, de sus referentes en el futbol, tales como Zinedine Zidane y Ronaldinho y de su fascinación por líderes tecnológicos como Elon Musk.

Saint-Maximin ayudó a América a vencer al Atlas | Imago7

Fe y referentes futbolísticos que marcan su camino

Desde pequeño, Saint-Maximin aprendió a guiarse por valores religiosos. "Para ser honesto, es toda mi vida; es muy importante. Rezo todos los días, voy a la iglesia una o dos veces por semana", confesó. Esa fe lo acompaña en sus decisiones y le ha dado fuerza en momentos complicados de su carrera.

En lo deportivo, se inspiró en tres íconos: Zidane, Henry y Ronaldinho. "Para mí, la combinación de estos tres jugadores es el mejor jugador de todos los tiempos", aseguró. De Zidane adoptó la visión y el control, de Ronaldinho el talento para regatear y de Henry la verticalidad. Hoy, en la Liga MX, los aficionados del América esperan ver ese cóctel de habilidades vestido de amarillo.

El francés luce el '97' en su espalda | Imago7

Sueño pendiente con la selección francesa

Allan Saint-Maximin sigue teniendo un deseo claro: representar a su país. "Creo que tengo el nivel para ser convocado por la selección francesa", aseguró convencido. Reconoce que aún le falta trabajo para competir en un equipo lleno de estrellas como Mbappé, Griezmann o Dembélé, pero confía en que su capacidad de desequilibrio y regate pueden ser un aporte importante.

'Maxi' considera que, si bien no ha recibido la llamada de Didier Deschamps, sus actuaciones y la proyección que logre en los próximos años pueden abrirle la puerta. “Voy a intentar complicarle la elección al entrenador cada vez más; es lo único que puedo hacer”, dijo sobre su objetivo de ponerse algún día la camiseta de les bleus.

Saint-Maximin ha estado en inferiores de la selección francesa | MexSport

Inteligencia brillante y admiración por Elon Musk

El francés también sorprende fuera del campo. Su madre lo llevó a realizar un test de inteligencia cuando era niño y el resultado fue sobresaliente: un IQ de 145. “Había mucha presión. Decir ‘Allan tiene un don especial’ y aprobar el examen son cosas completamente diferentes”, recordó.

Esa capacidad lo llevó a interesarse por la vida y carrera de empresarios como Elon Musk y Jeff Bezos, quienes lo inspiran a superarse. “Me gusta observar cómo pensaron para llegar a donde están hoy, comprender su historia, cómo era su familia. Es curiosidad, es saber”, comentó. Hoy, con su debut en México y un gol que ya hizo vibrar a la afición americanista, Saint-Maximin quiere demostrar que su talento y mentalidad lo pueden llevar a ser figura en la Liga MX.

En sus primeros minutos en Liga MX ya anotó gol | Imago7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Carlos Reinoso se 'enamora' de Saint-Maximin: "en 55 años nunca vi algo así"