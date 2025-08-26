FMF toma importante decisión con el caso de 'Gato' Ortiz y su polémica con América

Respaldo total. El pasado domingo, Marco Antonio 'Gato' Ortiz vivió de nueva cuenta una polémica siendo el árbitro central del América: dos penales a favor de Las Águilas causaron revuelo en redes sociales y pese a las miles de criticas en su contra, la Comisión de Árbitros, respaldada por la Federación Mexicana de Futbol, han decido darle todo el apoyo a Gato 'Ortiz'.

'Gato' Ortiz pitó dos penales al América | IMAGO7

Pese a los señalamientos en su contra, Comisión de Árbitros cree que Marco Antonio hizo un buen trabajo en el duelo entre Atlas y América, es por eso que han decidido no castigar al silbante y lo han vuelto a designar como árbitro central para la próxima semana y será el encargado de pitar el Santos vs Tigres de la Jornada 6.

Comisión de Árbitros 'castiga' por errores graves

Normalmente cuando un árbitro comete errores graves que tienen incidencia en el marcador final del partido, la Comisión de Árbitros opta por 'congelar' al silbante y a manera de castigo, el colegiado no pita la próxima jornada y estos castigos pueden llegar a ser de varias semanas.

'Gato' Ortiz no fue castigado por la FMF | IMAGO7

Con designación para esta Jornada 7, se puede confirmar que 'Gato' Ortiz no recibirá ningún tipo de sanción y pese a la polémica que se hizo entorno a él y el Club América, seguirá impartiendo justicia en la Liga MX.

'Gato' Ortiz pitará el Santos vs Tigres | IMAGO7

