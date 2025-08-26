Allan Saint-Maximin es el décimo quinto jugador que debuta con gol en las Águilas del América

El pasado fin de semana, en el último encuentro de la jornada en la Liga MX, América visitó el Estadio Jalisco frente enfrentar al Atlas, encuentro donde debutó Allan Saint-Maximin, nuevo refuerzo del equipo de Coapa.

Saint-Maximin, que viene procedente del futbol árabe, aprovechó un pase de Isaías Violante para poder marcar su primer gol en el futbol mexicano, donde se une a un selecto grupo de jugadores que han marcado en su primer partido como azulcremas.

El francés agradeció la asistencia de Violante|

Saint-Maximin es, apenas, el 15avo jugador en marcar gol en su primer partido como azulcrema, el primer debut en marcar fue Luis Roberto Alves 'Zague', que anotó frente a la U. de Guadalajara en noviembre de 1987.

Tuvieron que pasar 14 años para un delantero azulcrema marcara en su debut, hasta que Iván Zamorano le anotó a Santos Laguna en 2001, nombres como Reinaldo Navia, Salvador Cabañas, Darwin Quintero, Christian Benítez, entre otros, han debutado con gol vistiendo la playera de América.

Saint Maximin festeja su gol en el debut | MEXSPORT|

Jugadores que han debutado con gol en América

Luis Roberto Alves ‘Zague’ (1987) vs U. de Guadalajara Iván Zamorano (2001) vs Santos Laguna Reinaldo Navia (2002) vs Cienciano Ariel González (2004) vs Morelia Salvador Cabañas (2006) vs Veracruz Luis Fernando Saritama (2007) vs Sporting Cristal Jean Beausejour (2009) vs Chivas Christian ‘Chucho’ Benítez (2011) vs Atlas Darwin Quintero (2015) vs León Silvio Romero (2016) vs Chiapas Cecilio Domínguez (2017) vs Veracruz José Ángel López (2019) vs Pachuca Federico Viñas (2019) vs Pumas Julián Quiñones (2023) vs Puebla Allan Saint-Maximin (2025) vs Atlas

