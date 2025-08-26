Allan Saint-Maximin es el décimo quinto jugador que debuta con gol en las Águilas del América

El extremo francés debutó con América frente a Atlas y marcó en su primer partido como azulcrema
Saint-Maximin debutó con gol con América
El extremo francés debutó con América frente a Atlas y marcó en su primer partido como azulcrema
El pasado fin de semana, en el último encuentro de la jornada en la Liga MX, América visitó el Estadio Jalisco frente enfrentar al Atlas, encuentro donde debutó Allan Saint-Maximin, nuevo refuerzo del equipo de Coapa.

Saint-Maximin, que viene procedente del futbol árabe, aprovechó un pase de Isaías Violante para poder marcar su primer gol en el futbol mexicano, donde se une a un selecto grupo de jugadores que han marcado en su primer partido como azulcremas.

El francés agradeció la asistencia de Violante

Saint-Maximin es, apenas, el 15avo jugador en marcar gol en su primer partido como azulcrema, el primer debut en marcar fue Luis Roberto Alves 'Zague', que anotó frente a la U. de Guadalajara en noviembre de 1987.

Tuvieron que pasar 14 años para un delantero azulcrema marcara en su debut, hasta que Iván Zamorano le anotó a Santos Laguna en 2001, nombres como Reinaldo Navia, Salvador Cabañas, Darwin Quintero, Christian Benítez, entre otros, han debutado con gol vistiendo la playera de América.

Saint Maximin festeja su gol en el debut | MEXSPORT

Jugadores que han debutado con gol en América

  1. Luis Roberto Alves ‘Zague’ (1987) vs U. de Guadalajara
  2. Iván Zamorano (2001) vs Santos Laguna
  3. Reinaldo Navia (2002) vs Cienciano
  4. Ariel González (2004) vs Morelia
  5. Salvador Cabañas (2006) vs Veracruz
  6. Luis Fernando Saritama (2007) vs Sporting Cristal
  7. Jean Beausejour (2009) vs Chivas
  8. Christian ‘Chucho’ Benítez (2011) vs Atlas
  9. Darwin Quintero (2015) vs León
  10. Silvio Romero (2016) vs Chiapas
  11. Cecilio Domínguez (2017) vs Veracruz
  12. José Ángel López (2019) vs Pachuca
  13. Federico Viñas (2019) vs Pumas
  14. Julián Quiñones (2023) vs Puebla
  15. Allan Saint-Maximin (2025) vs Atlas

