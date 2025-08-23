¡Polémico arbitraje! Anulan gol a Gignac en el Mazatlán vs Tigres

La polémica arbitral no deja de ser el gran protagonista en el futbol mexicano, en esta ocasión le tocó a Joaquín Alberto Vizcarra Armenta tras la anulación del gol por parte de André- Pierre Gignac en los últimos minutos del juego entre Mazatlán y Tigres.

Corría el minuto seis de la reposición en la segunda parte, cuando una centro de Sebastián Córdova caería en los botines de Gignac quien de primera intención pondría el esférico al fondo de las redes; sin embargo, hubo revisión.

Cuando todo indicaba que era un gol legítimo se terminaría echando para atrás el gol y el marcador se quedaba con el 2-1 para el Mazatlán, hasta que llegaría una pincelada de Nico Ibáñez.

En redes sociales se puede apreciar en el momento preciso en el que Córdova hace centro para el francés habiendo un último hombre de morado en línea con el atacante, pero la decisión fue tomada de forma contraria.

Ibáñez empató

Ibáñez aparecería en los linderos del área grande para meter un zapatazo al filo del minuto 99 para empatar el partido a dos tantos, en un partido de locura en la Perla del Pacífico.

Próximo juego

Tigres se llevó un punto agridulce ante Mazatlán, ahora buscará enderezar el camino en el Apertura 2025, tras ligar dos partidos sin conocer la victoria, y enfrente tendrá a Santos Laguna en la séptima fecha, juego que se realizará en el TSM.

