Charlyn Corral reaparece tras brutal golpe contra Barcelona: “Pasé al quirófano, pero todo bien”

El Juego de Estrellas de la Liga MX Femenil ante Barcelona dejó un momento de tensión que preocupó a la afición. La delantera mexicana Charlyn Corral tuvo que abandonar el campo al minuto 15, luego de recibir un fuerte golpe en el rostro que la dejó con una importante hemorragia que obligó a la asistencia médica inmediata.

Horas después del incidente, la goleadora reapareció a través de redes sociales para tranquilizar a los seguidores. Confirmó que requirió cirugía menor para atender la herida, pero aseguró que se encuentra fuera de peligro y que pronto volverá a las canchas.

Se encendieron las alarmas en el Juego de Estrellas

La jugada que dejó fuera a Corral ocurrió cuando la futbolista número 4 del Barcelona, Mapi León cayó al piso en la disputa por un balón y, en su intento por amortiguar la caída, levantó la pierna impactando de lleno el rostro de la mexicana con los tacos. El choque fue tan fuerte que la atacante de Pachuca salió con sangre en la frente y tuvo que abandonar el terreno de inmediato.

Las imágenes encendieron la preocupación entre la afición y los medios, ya que Charlyn es una de las figuras más destacadas del futbol femenil nacional; sin embargo, la rápida atención médica permitió controlar la situación y trasladarla de forma segura para recibir los cuidados necesarios.

El mensaje de Charlyn Corral

Un día después del incidente, Charlyn Corral compartió un video agradeciendo las muestras de apoyo de sus compañeras, aficionados y medios de comunicación. En su mensaje, la mexicana explicó que fue intervenida quirúrgicamente para cerrar la herida, pero aseguró que todo salió bien y que incluso será dada de alta en breve.

“Pasé al quirófano por la mañana, inclusive ya me van a dar de alta y todo en orden, simplemente unos días de reposo, descanso y sé que muy pronto estaré donde más me gusta, que es en las canchas”, expresó con optimismo.

