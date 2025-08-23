Charlyn Corral será operada tras golpe en la cara recibido ante Barcelona

Charlyn Corral sufrió un duro golpe durante el encuentro entre Liga MX Femenil y Barcelona, lo que la obligó a salir del terreno de juego para que la pudieran atender, ya que tras el impacto de Mapi León sangró.

MEXSPORT

¿Qué le pasó a Charlyn Corral ante Barcelona?

En una jugada en la que Corral buscaba la posesión del balón, Mapi León levantó la pierna y con el tachón contactó la cara de la futbolista mexicana, de inmediato se vio sangre en su cabeza y llegó el cuerpo médico a atenderla.

La Liga MX Femenil dio una actualización sobre el estado de salud de Charlyn Corral luego del golpe recibido. Según su información, la mexicana se encuentra estable tras las intervenciones médicas.

MEXSPORT

¿Cómo se encuentra Charlyn Corral tras el golpe recibido?

"Charlyn Corral sufrió una herida facial durante el partido. Se encuentra estable y será atendida quirúrgicamente en las próximas horas. Desde la Liga BBVA MX Femenil le enviamos toda nuestra fuerza para su pronta recuperación", escribió la liga.

El encuentro terminó en empate de 2 a 2 y en la tanda de penaltis lo ganó Barcelona, sin embargo, la atención se fue hacia Charlyn Corral y su estado de salud, pues la jugada fue aparatosa y generó preocupación de los aficionados.

MEXSPORT

