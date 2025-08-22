Charlyn Corral se lleva fuerte golpe en el rostro en el Liga MX Femenil vs Barcelona

Finalmente se pudo realizar el pitazo inicial del juego de estrellas de la Liga MX Femenil contra el Barcelona en el Universitario de Nuevo León después de una tormenta eléctrica que retrasó más de una hora el juego.

Sin embargo, el caos no terminó y en los primeros minutos de juego Charlyn Corral se llevaría un fuerte golpe en el rostro que terminó provocando que abandonara el encuentro apenas después del cuarto de hora.

Rostro ensangrentado

La jugadora de las Tuzas del Pachuca se encontraba disputando un balón en el medio campo cuando Mapi León descuidadamente levantó los botines por atrás y terminó por impactar el rostro de la mexicana.

El impacto de inmediato se evidenció en la cara de la goleadora que se vio ensangrentada sobre el terreno de juego, misma que fue auxiliada por el cuerpo médico.

Tras ser ayudada por la asistencia médica fue llevada por el carrito de las desgracias para ser llevada al vestidor tras un corte en la ceja que provocó la hemorragia en la atacante.

Stephanie Ribeiro entró en plan goleador

La jugadora que terminó entrando fue Stephanie Ribeiro, jugadora que minutos después abriría el marcador para adelantar a las estrellas de la Liga MX Femenil en el Universitario de Nuevo León.

