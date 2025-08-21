Claudia Pina no descarta jugar en la Liga MX Femenil algún día

Está todo listo para vivir este viernes el Duelo de Estrellas entre el equipo de la Liga MX Femenil y el Barcelona en el Estadio Universitario. En la conferencia previa a este compromiso, Claudia Pina, figura de las blaugranas y de la Selección Femenil de España, reconoció que no descarta jugar en un futuro en México.

“Siempre felices de venir aquí, porque la gente la verdad que nos recibe de una manera excepcional, siempre nos apoyan muchísimo, porque no jugar aquí algún día", declaró Pina, que por tercera ocasión enfrentará a jugadoras de la Liga MX Femenil, después del Campeonas Tour de 2023 y 2024.

Pina declaró que no descarta jugar en México | IMAGO 7

Jugadoras españolas le han contado a Alexia Putellas sobre México

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes Jennifer Hermoso, Charlyn Corral y el DT, Pedro Martínez Losa. Por parte del Barcelona estuvieron Alexia Putellas, Pina y el técnico, Pere Romeu. Al respecto, la ganadora del Balón de Oro, reconoció que son sus compatriotas las que le han platicado de México.

"Sí que es verdad que cuando coincidíamos, Jenni, Pereira, que son las jugadoras españolas que más tiempo llevan aquí, me explicaba como funcionaba la liga porque es un poco diferente a lo que hay en España, la apertura, clausura. Sí que por diferencia de horario realmente no podemos ver muchos partidos, pero sí que lo voy siguiendo", declaró Putellas.

Putellas habló sobre el futbol mexicano | IMAGO 7

Jenni Hermoso, emocionada de jugar en el Volcán

Por su parte, Jenni declaró lo especial que será jugar en el “Volcán” este partido. “Que vean lo que puedo vivir aquí cada semana, lo que se siente en México, lo que me ha hecho quedarme, ya llevo tres años aquí. Para mí la mejor afición de México la tiene Tigres, y yo espero que mañana el “Volcán” se haga sonar".

Barcelona enfrentará a las Estrellas de la Liga MX Femenil | IMAGO 7