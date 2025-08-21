Lizbeth Ovalle sobre su fichaje con Orlando Pride: 'Yo quería salir desde antes'

Tras anunciarse este jueves su salida al futbol de Estados Unidos con las actuales campeonas, el Orlando Pride, Jacqueline Ovalle sostuvo su última práctica en el “Volcán” Universitario de cara al compromiso ante el Barcelona femenil en el duelo de estrellas.

Su fichaje hizo historia | MEXSPORT

Ovalle mencionó su sentir acerca de su salida del futbol mexicano y lo que será su nueva aventura por la NWSL.

“Primero que nada muy contenta por el gran fichaje que se hizo, obviamente se que es algo histórico, no solamente para el futbol femenil internacional sino no también para México, esto sólo abre paso para las futuras generaciones... Sí, claro, al final me tocó vivir el proceso de la Liga MX femenil, desde hace ocho años, el ver como ha crecido todo esto no ha sido nada fácil.”

Destacó el crecimiento de la Liga | MEXSPORT

YA BUSCABA SU SALIDA DE TIGRES

La “maga” dejó en claro que desde hace tiempo ya planeaba salir de Tigres femenil.

“Muchos ya lo sabían, yo quería salir desde antes, por alguna u otra cosa no se daba, habría que tener un acuerdo club con club, me salen con la noticia de que un equipo de Estados Unidos como lo es Orlando, uno de los grandes, me dice “¿Te quieres unir a nuestro equipo?”, yo sin pensarla digo, “me voy”.

Quería dejar a Tigres | AP

