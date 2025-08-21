Estrellas Liga MX Femenil vs Barcelona: ¿Cuándo y por dónde ver EN VIVO?

El Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza se prepara para ser sede de un partido de alto calibre que enfrentará a las Estrellas de la Liga MX Femenil y al Barcelona.

El equipo de la liga mexicana está integrado por 30 de las mejores y más reconocidas jugadoras, entre ellas, Charlyn Corral, Jacqueline Ovalle, Jennifer Hermoso y Alicia Cervantes.

Por su parte, el Barça viajó con plantel completo y se espera que futbolistas como Alexia Putellas y Aitana Bonmatí deslumbren con su talento a la afición de Nuevo León.

Este será el primero de dos duelos que sostendrá las culés en territorio nacional, pues la próxima semana enfrentarán al América en el Estadio Ciudad de los Deportes de CDMX.

¿Cuándo y dónde ver el partido entre Estrellas de la Liga MX Femenil y el Barcelona?

Fecha: Viernes 22 de agosto

Horario: 20:30 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Canal 6 y FutFem Donde Sea (YouTube)

