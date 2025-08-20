América Femenil debuta con empate en Concacaf y ya piensa en el Barcelona

El Estadio Alejandro Morera Soto fue testigo de un intenso duelo que dejó un sabor agridulce para el América Femenil. Las Águilas, dirigidas por Ángel Villacampa, debutaron en la Concacaf W Champions Cup 2025 con un empate 0-0 frente a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, en un partido donde dominaron gran parte de las acciones, pero carecieron de la contundencia necesaria para abrir el marcador.

El arranque fue titubeante para el conjunto mexicano, que cedió la iniciativa a las locales durante los primeros minutos. Sin embargo, conforme avanzaba el reloj, el América ajustó líneas y se adueñó de la posesión. Alexa Soto y Scarlett Camberos generaron las llegadas más peligrosas, aunque la arquera manuda respondió con solvencia.

La polémica llegó antes del descanso cuando Camberos reclamó un penal por un jalón dentro del área, pero la silbante dejó seguir. La propia jugadora terminó amonestada por un codazo en una acción posterior, cerrando así una primera parte intensa, con el marcador intacto.

Con el 0-0 en el descanso, Villacampa movió piezas buscando más claridad ofensiva. América adelantó líneas, circuló el balón con paciencia y empujó al rival hacia su propio campo. Sin embargo, la férrea defensa de Alajuelense y la destacada actuación de su guardameta impidieron que las Águilas concretaran sus ocasiones.

El tiempo corría y la desesperación se hizo presente en las filas azulcremas. Camberos, Soto y compañía insistieron por las bandas y con tiros de media distancia, pero la puntería no acompañó. Alajuelense, por su parte, apostó al contragolpe, aunque nunca tuvo la claridad

Ahora, las Águilas deberán pasar la página rápidamente, pues el fin de semana tienen un exigente reto frente al FC Barcelona Femenil, donde necesitarán mayor contundencia para demostrar su potencial internacional.

