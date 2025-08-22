¿La heredera de la 'Maga'? Tigres Femenil suma fichaje internacional tras la baja de Lizbeth Ovalle

Tigres ha sumado a un nuevo refuerzo a sus filas después de la salida de su capitana Lizbeth 'La Maga' Ovalle. A través de sus cuentas oficiales ha hecho el anuncio de la llegada de la jugadora que tratará de llenar el espacio de la mexicana que se ha convertido en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil.

Con pasado rayado

"¡Desde Houston a San Nicolás de los Garza, llega Bárbara Olivieri a reforzar con su talento a las Más Campeonas de México!".

Con ese mensaje fue como las Amazonas le han dado la bienvenida a la jugadora venezolana procedente de Boston Legacy, quienes han 'perdido' a su jugadora número 10. La cuenta de las felinas también ha especificado detalles del fichaje, ya que Olivieri solamente llega a préstamo por lo que resta de temporada.

Molestia en la afición

Los comentarios de respuesta del anuncio del nuevo fichaje han provocado sentimientos encontrados en la gente, pues a pesar de que han sumado a una nueva jugadora, Bárbara Olivieri tiene pasado en Rayadas de Monterrey. Además, los fanáticos regios también han comentado que "solamente viene a entrenar", ya que en las redes de Boston se ha anunciado que volverá con ellas en 2026, sin dar opción de quedarse.

Otra de las principales molestias de la gente tiene que ver con que, al ser venezolana, Bárbara llega a "ocupar de manera innecesaria una plaza de extranjera", por lo que a los aficionados no les gustó completamente el nuevo fichaje.

