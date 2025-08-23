¿Cuándo y dónde ver América vs Barcelona Femenil?

El América Femenil recibirá este domingo al Barcelona Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes, en uno de los duelos más esperados del año dentro del futbol femenil. El encuentro promete un espectáculo de alto nivel ante la afición mexicana.

Las Águilas buscarán mostrar una buena versión tras empatar en su debut en la Concacaf W Champions Cup, mientras que el Barcelona llega a la Ciudad de México con poco descanso, luego de disputar un amistoso frente a las Estrellas de la Liga MX Femenil en Nuevo León.

El choque entre América y Barcelona Femenil representa una oportunidad histórica para seguir impulsando el crecimiento del balompié femenil en México, además de brindar a los aficionados la posibilidad de ver en acción a varias de las mejores jugadoras del mundo.

¿Dónde ver América vs Barcelona Femenil?

Fecha: Domingo 24 de agosto

Hora: 12:00 horas del centro de México

Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Transmisión: TUDN

