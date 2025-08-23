Todo lo que debes de saber del América vs Barcelona Femenil

El futbol femenil vivirá otro capítulo histórico con el duelo entre América Femenil y Barcelona Femenil, que volverán a enfrentarse en suelo mexicano tras dos años de aquel memorable encuentro en el Estadio Azteca. Ahora, el escenario será el Estadio Ciudad de los Deportes, donde se espera un choque lleno de emociones y futbol de primer nivel.

MEXSPORT

¿Cuándo y a qué hora se juega el América vs Barcelona?

La segunda edición del Campeonas Tour 2025 se disputará el sábado 24 de agosto a las 12:00 horas, marcando una nueva oportunidad para que los aficionados disfruten de un espectáculo internacional que impulsa el crecimiento del balompié femenil en México. La expectativa es alta y se espera una gran entrada en la casa provisional del América.

El primer enfrentamiento entre ambos equipos, el 29 de agosto de 2023 en el Estadio Azteca, reunió a más de 34,900 aficionados. En aquella ocasión, el Barcelona se impuso 2-0 con goles de Claudia Pina y Judit Pujols, además del momento especial que significó la entrada de Alexia Putellas, una de las máximas figuras del futbol mundial.

MEXSPORT

Reencuentros en el América vs Barcelona

Para este nuevo partido, habrá un ingrediente especial: el reencuentro de Sandra Paños y Bruna Vilamala con sus excompañeras blaugranas. Ambas futbolistas, que hoy militan en otro club, volverán a compartir cancha con jugadoras con las que levantaron títulos y vivieron grandes momentos en el Barcelona.

Con todos estos elementos, el América Femenil vs Barcelona Femenil promete ser un espectáculo único, más allá de un amistoso. La afición azulcrema y los seguidores del futbol femenil en general tendrán una cita imperdible con un partido que busca seguir escribiendo historia en el deporte mexicano.

MEXSPORT

También te puede interesar: Emotivo homenaje a Jaqueline Ovalle en el Volcán antes de su partida a la NWSL

