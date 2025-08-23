Emotivo homenaje a Jaqueline Ovalle en el Volcán antes de su partida a la NWSL

El Estadio Universitario vivió una noche especial en el duelo de Estrellas de la Liga MX Femenil contra el Barcelona Femenil, ya que además de ser un partido de exhibición de alto nivel, significó la despedida de Lizbeth Jaqueline “La Maga” Ovalle, quien iniciará una nueva etapa en su carrera con el Orlando Pride de la NWSL.

Ovalle, una de las jugadoras más emblemáticas en la historia de Tigres Femenil, recibió múltiples muestras de cariño durante el encuentro. Al minuto 53, la atacante dejó el terreno de juego entre una ovación ensordecedora de la afición que se dio cita en el Volcán.

Al término del partido, las pantallas del estadio proyectaron un emotivo video con momentos destacados de su trayectoria, detalle que conmovió a la futbolista al borde de las lágrimas. La directiva de Tigres también le entregó una camiseta especial, firmada y dedicada por todas sus compañeras, como símbolo de gratitud y reconocimiento.

Visiblemente emocionada, Ovalle tomó el micrófono para agradecer a la afición:

“Muy contenta de toda esta gente que se hizo presente el día de hoy, estoy muy emocionada y me hace mucha ilusión verlos a todos aquí. Los quiero, gracias por todo. Voy a seguir la liga mexicana desde donde me toque estar y no tengo más palabras. Gracias por todo”, expresó la jugadora.

Con este homenaje, el futbol mexicano se despide de una de sus mayores referentes, que ahora llevará su talento a Estados Unidos, pero con la promesa de seguir ligada a la Liga MX Femenil desde la distancia.

