Barcelona se impone a las Estrellas de la Liga MX Femenil, en un accidentado juego en el Volcán

La noche del Duelo de Estrellas entre la Liga MX Femenil y el FC Barcelona -en el Estadio Universitario- estuvo marcada por la emoción, la lluvia y la despedida de Jacqueline Ovalle.

El encuentro, programado para iniciar a las 20:30 horas, se retrasó más de una hora debido a una tormenta eléctrica. Al reanudarse, el partido vivió otro imprevisto con un apagón momentáneo en el Volcán, aunque rápidamente volvió a la normalidad.

Al ataque en México

El juego arrancó con intensidad: Henry Amandine probó primero con un disparo desviado, pero Barcelona respondió al minuto 12 con un tiro al travesaño y dos minutos más tarde, Charlyn Corral abandonó el partido por un golpe en el rostro, entrando en su lugar Stephanie Ribeiro. La delantera respondió de inmediato y al 26' abrió el marcador para la Liga MX, pero dos minutos después un autogol de Deneisha Blackwood puso el 1-1 con el que se fueron al descanso.

En el segundo tiempo, Barcelona salió con fuerza y al 49', Claudia Pina estrelló un balón en el poste. El momento emotivo llegó al 53', cuando 'La Maga' Ovalle fue sustituida en medio de una ovación, tras sus últimos minutos en el Universitario. Poco después, Aitana Bonmatí marcó el 2-1 al minuto 57, pero Irene Guerrero igualó 2-2 con un derechazo al 81'. El tiempo regular concluyó empatado y se definió en penaltis.

¿Cómo terminó el encuentro?

Desde los 11 pasos, Alicia Cervantes, Ruth Bravo y Diana García anotaron por la Liga MX, mientras que Carolina Jaramillo y Victoria Ceceña fallaron. Barcelona fue más certero con los aciertos de Alexia Putellas, Claudia Pina, Marta Torrejón y Aitana Bonmatí, llevándose la victoria 4-3 en penales tras el 2-2 en tiempo regular.

Fue una noche histórica en el Volcán, lluvia, apagón, espectáculo y la emotiva despedida de Jacqueline Ovalle, quien cerró su etapa en México antes de partir al Orlando Pride.

