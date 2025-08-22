Jacqueline Ovalle recibirá homenaje en el juego de Liga MX Femenil vs Barcelona

El Estadio Universitario vivirá una noche especial, pues Jacqueline Ovalle disputará su último partido en el “Volcán” durante el duelo de estrellas de la Liga MX Femenil frente al Barcelona.

La histórica jugadora de Tigres cerrará así su ciclo en México antes de partir a Estados Unidos para integrarse al Orlando Pride de la NWSL.

Homenaje

Al finalizar el encuentro, la “Maga” recibirá un homenaje por parte del club que la vio consolidarse como referente y leyenda. El equipo de Tigres Femenil bajará a la cancha para posar junto a ella en la última foto oficial en el Universitario.

Además, Ovalle será reconocida con un jersey especial como recuerdo de su etapa en la institución, donde conquistó múltiples títulos y se convirtió en ídolo de la afición auriazul.

Con este emotivo adiós, Jacqueline Ovalle pone fin a una era en Tigres para comenzar un nuevo reto en el futbol estadounidense.

Histórico

El traspaso de Jacqueline Ovalle de los Tigres a Orlando Pride se ha catapultado como el más caro en el futbol femenil con una cifra de 1.5 millones de dólares.

