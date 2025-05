Tabla de cociente para el Apertura 2025: ¿quién pagará caro su mal torneo?

Ya conocemos los lugares para la tabla de cociente en el torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, donde algunos equipos arrancarán con ciertos problemas.

Esta tabla no perjudica en lo deportivo, pues ya no hay descenso en el futbol mexicano, aunque sí es un golpe fuerte en temas económicos terminar en los últimos 3 lugares de esta lista.

La tabla para el siguiente torneo se encuentra de la siguiente forma:

Posición Equipo Cociente 1 América 2.0000 2 Tigres 1.8824 3 Toluca 1.8382 4 Cruz Azul 1.8382 5 Monterrey 1.8235 6 Pumas 1.5735 7 Chivas 1.5294 8 Tijuana 1.4118 9 León 1.3971 10 Pachuca 1.3529 11 Necaxa 1.2941 12 San Luis 1.2794 13 Querétaro 1.1029 14 Juárez 1.1029 15 Atlas 1.0441 16 Santos 0.8088 17 Puebla 0.7794 18 Mazatlán 0.0000

El América es el mejor equipo en este sentido, ya que está en la parte más alta de la clasificación, seguido por Tigres y Cruz Azul, 3 equipos que han tenido unos años muy destacados.

Pumas y Chivas no enfrentan serios problemas en este momento, aunque deberán seguir subiendo en cuanto a puntos y partidos ganados, ya que es un tema que les podría afectar en el futuro si es que no empiezan a mejorar, aunque no es un tema de preocupación en estos momentos.

LOS 3 EN RIESGO

No es una sorpresa que en el fondo se encuentren Santos, Puebla y Mazatlán, equipos que llevan años con mal rendimiento. Estos 3 son los únicos que inician abajo de 1, por lo que deberán tener un torneo exitoso para así salir de estos lugares en el cociente.

