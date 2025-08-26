Hernán Cristante se dice feliz de poder regresar a los banquillos

Hernán Cristante, se convirtió oficialmente en el nuevo director técnico de Puebla. En su primer partido, el DT logró romper la racha de derrotas de la Franja con un empate ante Pumas. Ahora, con miras a mejorar la actualidad del equipo en el Apertura 2025, el DT reveló estar muy contento por la oportunidad.

El estratega argentino regresó a los banquillos tras poco más de dos años de inactividad. El histórico portero de Toluca dejó a Juárez en el 2023 tras sumar siete victorias, 11 empates y 12 derrotas en 31 encuentros, desde entonces no había encontrado equipo.

Dirigió su primer partido | IMAGO7

Una buena oportunidad

En entrevista para TUDN, el entrenador de la Franja reconoció que, a pesar de tener la presión y exigencia de llevar al Puebla a victorias y revertir el camino del equipo, el está contento de poder volver a los banquillos. Para Cristante es una oportunidad de demostrar su cambio en los dos años de inactividad.

"Estoy muy feliz, no lo puedo negar, no lo puedo esconder. Cambió mi perspectiva después de dos años de estar afuera. La presión siempre va a estar, la exigencia siembre va a estar, pero es un regalo que te da el futbol", confesó Cristante.

Está contento ce volver a los banquillos | IMAGO7

Los siguientes partidos de Puebla

Tras conseguir el empate ante Pumas, Cristante y Puebla volverán a la actividad este fin de semana midiéndose a Monterrey. Posteriormente tendrán una breve pausa por la Fecha FIFA en la cual, podrán seguir trabajando para poder ajustarse al entrenador.

Tras la Fecha FIFA el equipo se medirá a Toluca por lo que, la Franja tendrá dos partidos complicados para iniciar la era Cristante.

Tendrán varios retos | imago7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 7 del Apertura 2025?