Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 7 del Apertura 2025?

La Liga MX tendrá una última jornada antes de una nueva pausa, la cual será debido a que la Fecha FIFA de septiembre está por comenzar. Con duelos bastante importantes en el último fin de semana de agosto, el futbol mexicano puede cambiar sus posiciones antes de tener un descanso de los encuentros entre clubes. Las transmisiones de la Jornada 7 están repartidas en distintas señales, conoce cuáles son.

La lluvia ha sido protagonista en las últimas jornadas | Imago7

Fin de semana repleto de futbol

El viernes será un día que contará con tres de los nueve juegos de la fecha, abriendo con los Bravos de Juárez en contra de los Cañoneros de Mazatlán, quienes vienen de empatar ante Tigres, este partido podrá verse por la señal de Tubi; ese mismo día a la misma hora saldrá a escena el campeón Toluca, que visitara a Atlético de San Luis, dicho duelo podrá sintonizarse por ESPN y Disney+.

Los encuentros del viernes cerrarán cuando Puebla se mida ante Rayados de Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc, partido que será transmitido por Azteca 7 y Tubi.

Mazatlán estuvo cerca de conseguir el resultado de la Jornada 6 | Imago7

Sábado de futbol mexicano

Los partidos sabatinos de la Fecha 7 del Apertura, comenzarán con León y Querétaro, quienes se 'verán las caras' en el Nou Camp, se podrá ver en Tubi el encuentro de La Fiera; Santos Laguna y Tigres compiten dos horas después en el Estadio TSM, dicho duelo podrá disfrutarse a través del Canal 5, TUDN y Vix Premium.

Los protagonistas del Clásico Nacional juegan el mismo día, primero con Guadalajara que se enfrentará a Cruz Azul en el Estadio Akron con transmisión a través de Amazon Prime Video. América jugará frente a los Tuzos del Pachuca más tarde en el Estadio Ciudad de los Deportes, su partido se verá a través de la señal de Canal 5, TUDN y Vix Premium.

Allan Saint-Maximin apunta a debutar en 'casa' en la Fecha 7 | Imago7

Domingo, ¿de bajón?

Pumas recibirá a los Rojinegros del Atlas en un horario un tanto atípico, ya que incluso ha sufrido un cambio reciente, a las 4:00 PM (tiempo del centro de México), los de la UNAM reciben al equipo tapatío, el partido podrá seguirse por las señal del Canal 5, TUDN y Vix Premium.

La séptima fecha cierra con el partido de Xolos de Tijuana en contra de los Rayos del Necaxa en el Estadio Caliente, la señal de dicho compromiso estará a cargo de Tubi.

Cartelera completa del fin de semana | RÉCORD

