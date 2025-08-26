¡Inédito! Chivas, de Gabriel Milito, supera récord negativo en Liga MX del Mazatlán

Las Chivas Rayadas del Guadalajara no viven su mejor momento tras la disputa de seis fechas en el Apertura 2025, el conjunto dirigido por Gabriel Milito se encuentra en la decimosexta posición con apenas cuatro unidades.

Sin embargo, no es lo más complicado para el conjunto rojiblanco y es que han recibido cinco marcaciones de penales en contra; recibiendo cuatro goles y apenas una atajada del guardameta, esta situación ha provocado romper la marca negativa que ostentaba Mazatlán desde el Apertura 2021.

Chivas l IMAGO7

Los ‘Cañoneros’ ligaron cinco juegos con penales en contra; pero, en aquella ocasión solo recibieron tres anotaciones y dos fallas del equipo contraria, situación que ha puesto al cuadro tapatío como el poseedor de más goles recibidos en cinco penales consecutivos.

Penales en contra para Chivas

Los penales marcados en contra se iniciaron ante León (J2 anotó), Atlético San Luis (J3 anotó), Santos (J4 anotó), Bravos de Juárez (J5 anotó) y Tijuana (J6 falló). Cabe mencionar que, en la Jornada Chivas no jugó debido a remodelación en el Akron y fue programado su partido ante Tigres.

Chivas ante Bravos l IMAGO7

Mazatlán y sus 5 penales

Mazatlán fue el primer equipo de la época moderna que recibió cinco penales en contra en el Apertura 2021: Monterrey (J3 falló), León (J4 falló), Toluca (J5 anotó), Tigres (J6 anotó) y Atlético San Luis (J7 anotó).

Cabe mencionar que, los únicos que pudieron anotar sus respectivos cobros desde el manchón penal fueron: Rubens Sambueza (Toluca), Nico López (Tigres) y Germán Berterame (San Luis); mientras que Vincent Jansen (Rayados) y Emmanuel Gigliotti (León) terminaron fallando.

Apertura 2021 l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR. EL LEGADO DE CHECO PÉREZ: ESTOS SON LOS NÚMEROS DEL MEXICANO EN FÓRMULA 1