Allan Saint-Maximin agradece a Isaías Violante por la asistencia para su debut goleador

En redes sociales, el francés le agradeció a su compañero por el pase que culminó con el primer gol de Maximin en Liga MX
Marcos Olvera García
| 2025-08-26
El francés agradeció la asistencia de Violante
El francés agradeció la asistencia de Violante
|
MEXSPORT
En redes sociales, el francés le agradeció a su compañero por el pase que culminó con el primer gol de Maximin en Liga MX
Marcos Olvera García
| 26 Ago, 2025

Este fin de semana, en el encuentro que enfrentó a las Águilas del América ante los Rojinegros del Atlas, el refuerzo estrella del cuadro azulcrema, Allan Saint-Maximin, debutó en la Liga MX con gol, gracias a una asistencia del mexicano Isaías Violante.

A poco más de 24 horas de haber finalizado el encuentro, el francés agradeció el detalle de su compañero en redes sociales, específicamente en una foto que el propio Violante compartió en su feed de Instagram.

El comentario de Saint Maximin a Violante | CAPTURA

El comentario de Saint Maximin a Violante | CAPTURA|

"Merci pour la passe, mi hermano", se lee en el comentario que el francés, que llegó a América procedente del futbol de Arabia Saudita, le puso a Isaías en agradecimiento por la asistencia.

Allan Saint-Maximin, que jugó poco más de media hora, tuvo sus primeros minutos con el cuadro azulcrema, donde se analiza la opción de que pueda ser titular en el siguiente encuentro de América frente a Pachuca en la jornada 7 del Apertura 2025.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Genio águila! Allan Saint-Maximin posee un IQ de 145 según estudio realizado

Saint Maximin festeja su gol en el debut | MEXSPORT
Saint Maximin festeja su gol en el debut | MEXSPORT|
Liga MX
Club América
Mas sobre:
Liga MX
Club América

Notas Relacionadas

 