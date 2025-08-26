Atlas busca a pequeño aficionado que lloró tras la goleada ante América en la Liga MX

Atlas FC lanzó un llamado a su afición para localizar a un pequeño fanático que se hizo viral en redes sociales tras la dolorosa derrota de los Rojinegros ante el América en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Las cámaras de la transmisión captaron a un niño rojinegro que no pudo contener las lágrimas ni la frustración durante el segundo tiempo, cuando las Águilas anotaron tres goles y sentenciaron la goleada de 2-4 a su favor. Sus gestos de tristeza, llevándose las manos al cabello en repetidas ocasiones, rápidamente se convirtieron en tendencia en redes sociales.

Atlas busca al niño rojinegro para premiar su fidelidad

Un día después del encuentro, el club tapatío compartió en sus redes sociales la imagen del aficionado con el objetivo de encontrarlo y, muy probablemente, reconocer su entrega a los colores del equipo.

El emotivo episodio ocurrió en un partido especial, ya que significó el regreso de Diego Cocca al banquillo de los Rojinegros, entrenador que los llevó al histórico Bicampeonato. Sin embargo, la actualidad del equipo es complicada: el Atlas ocupa el puesto 15 de la tabla con apenas una victoria en seis jornadas.

Burlas de fans de Chivas y América

La publicación del Atlas no pasó desapercibida para los seguidores rivales. Algunos aficionados de Chivas y del propio América aprovecharon para burlarse del niño en los comentarios.

