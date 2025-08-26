¡Oficia! Fox confirma fichaje de nuevo comentarista

Fox Sports confirmó oficialmente el fichaje de Ricardo Munguía, narrador que durante los últimos cuatro años fue una de las voces más reconocidas de TNT Sports, especialmente en la cobertura de la UEFA Champions League.

Hace apenas unas semanas, Munguía se despidió de la “Bendita Champions” y hoy anunció su llegada a su “nueva casa”: Fox Sports. El comunicador reveló la noticia a través de un creativo video al estilo de la película Love Actually, utilizando carteles con frases como “Los rumores son ciertos” y “He llegado a Fox”. La producción fue compartida tanto por el narrador como por la televisora.

Durante su etapa en TNT Sports, Munguía tuvo la oportunidad de narrar tres finales de Champions League, consolidándose como una de las voces más reconocibles del torneo. Su salida se suma a la de Marion Reimers, quien también dejó la televisora en esta nueva etapa de cambios.

Los retos de Ricardo Munguía en Fox Sports

Con su incorporación a Fox Sports, Munguía tendrá un amplio portafolio de competencias por narrar y analizar. Entre ellas destacan:

Liga MX

UEFA Champions League

Premier League

FA Cup

Ligue 1

Coppa Italia

Liga de Arabia Saudita

Además, Fox adelantó que el narrador formará parte de siete producciones originales, enfocadas en la polémica y el debate futbolístico.

Una nueva etapa en su carrera

El fichaje de Ricardo Munguía representa no solo una pérdida importante para TNT Sports, sino también un refuerzo clave para Fox Sports, que continúa sumando voces experimentadas a su equipo de transmisión. Con ello, la televisora buscará fortalecer su presencia en la narración de competencias internacionales y en el análisis del futbol mexicano.

