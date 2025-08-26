El 2025 pinta como un año histórico para Travis Kelce, el ala cerrada estrella de los Kansas City Chiefs. No solo porque afronta la que podría ser su última temporada en la NFL, sino porque lo hace mientras anuncia uno de los momentos más personales y mediáticos de su vida: su compromiso con Taylor Swift.

Kelce, que ya es considerado uno de los mejores alas cerradas de todos los tiempos, vuelve a ponerse el uniforme de los Chiefs con una motivación clara: “No puedo salir así”, repite al recordar la dolorosa derrota en el último Super Bowl. A sus 36 años, busca terminar su carrera en lo más alto, luchando por un cuarto anillo que lo despida como campeón.

Pero esta última etapa no se reduce al campo de juego. Fuera de él, Kelce se ha convertido en un fenómeno social al lado de Swift, con quien anunció su compromiso en redes sociales, generando una avalancha de reacciones.

Una temporada que sabe a despedida

Aunque ni Kelce ni los Chiefs pronuncian abiertamente la palabra “retiro”, el 2025 podría ser su última campaña en la NFL. El jugador lo afronta con un nuevo enfoque físico y mental, después de meses de entrenamiento que lo devolvieron a su mejor forma. Andy Reid, Patrick Mahomes y toda la organización lo han reconocido como líder absoluto y motor del vestidor.

El propio Kelce asegura que ya no le interesan las estadísticas individuales. Suma más de 12,000 yardas, tres Super Bowls y el récord de más recepciones en postemporada para un ala cerrada. Lo único que busca ahora es cerrar con broche de oro: levantar el Trofeo Lombardi en febrero y despedirse como una leyenda.

Compromiso con Taylor Swift: amor, cultura pop y NFL

Mientras los Chiefs afinan su ofensiva, Kelce también ha dado un paso personal que lo coloca en el centro de la cultura pop: su compromiso con Taylor Swift. El anuncio en redes sociales provocó una reacción masiva y elevó aún más la atención mediática sobre el jugador.

La relación con la cantante lo ha convertido en un fenómeno global que trasciende el deporte. Los estadios de la NFL ya habían comenzado a llenarse de fans de Swift durante la temporada pasada, y ahora la expectativa por ver a la pareja en los reflectores es todavía mayor.

