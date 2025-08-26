Club América felicita a Checo Pérez tras anunciarse su llegada a Cadillac en la F1

Se terminó la incertidumbre, Sergio Pérez regresa a la Fórmula 1. Esta vez, con la nueva escudería Cadillac, quien también ha anunciado la llegada de Valtteri Bottas; sin embargo, para el público mexicano, el anuncio importante tiene que ver con Checo, ya que este momento lo habían esperado con ansías.

En redes, uno de los 'amores' del piloto azteca se han hecho presentes en las felicitaciones, deseándole éxito en esta nueva etapa.

Primera foto de ambos pilotos juntos | X: @Cadillac_F1

Felicitación emplumada

A través de su cuenta de X, el Club América se ha unido a las felicitaciones por parte de amigos, familiares y fanáticos por la noticia de que Pérez regresa a los circuitos.

"¡Felicidades, Checo! Nuevo equipo, nuevos retos… pero siempre Grande de Corazón . Solo los grandes llevan esa pasión en la sangre", se lee en la publicación de las Águilas.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues lo aficionados del América se mostraron contentos con que su equipo recuerde a Checo, pues también aseguran que le irá bien en esta nueva etapa.

América felicitó a su aficionado | Captura

Checo Pérez, un americanista más

No es noticia la afición de Sergio Pérez por las Águilas del América; en años pasados, ha sido una constante verlo en el Estadio Azteca siendo parte de algunos momentos con el club, ya sea portando el uniforme, haciendo alguna dinámica con el equipo o platicando con directivos o jugadores.

La felicidad de Checo es innegable, regresa a la Fórmula 1 después de un tiempo considerable de ausencia, por lo que indudablemente el mensaje del equipo de sus amores será parte del ánimo cuando inicie su nueva aventura.

Checo festejando un campeonato de América | Imago7

