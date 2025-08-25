¡Influencers World Cup! Creadores MX listos para disputar Mundial en Malasia

La Selección de Creadores MX se encuentra listo para disputar la ‘Influencers World Cup’, equipo que se encuentra integrado por 19 creadores de contenido más influyentes de México. Dicho torneo pinta para buenas cosas después de tener más 120 millones de seguidores en redes sociales.

La disputa del torneo se realizará en los próximos días en el Sultan Ibrahim Stadium en Johor, Malasia. Cabe mencionar, que el equipo estará capitaneado por Javetas, mismo que comandará el viajes a tierras asiáticas.

Rumbo al Mundial l ESPECIAL

Selecciones conformadas

En la World Cup de Influencers estará complementada por las Selecciones de España, Francia, Inglaterra, Malasia, Chile, Colombia, Argentina y desde luego México; quienes buscarán adjudicarse el título con la combinación de deporte, entretenimiento y el poder de las comunidades digitales.

Creadores MX l ESPECIAL

México

Cada representativo está integrado con 18 creadores digitales (18 hombres y una mujer). Cabe mencionar, que cada conjunto contará con un elemento considerado una leyenda del futbol profesional, en el caso de México será José Juan ‘Gallito’ Vázquez.

La preparación para la competición no es solamente entretenimiento con destellos de profesionalismo sino que lo han tomado con la mayor seriedad, entrenando sin parar en cancha y haciendo trabajos de gimnasio.

Con una extensa presencia por los próximos 10 años con la que promete estar este Mundial de creadores ‘amenaza’ con cambiar el juego del futbol moderno y ahora haciendo una fusión con las redes sociales a través de sus comunidades.

Influencers l ESPECIAL

