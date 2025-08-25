Joaquim Pereira pierde la memoria tras choque que lo mandó al hospital

El defensa de Tigres, Joaquim Pereira, regresó este lunes por la mañana a la ciudad de Monterrey después de permanecer en Mazatlán bajo observación médica, tras el golpe que sufrió en el partido frente a los Cañoneros.

Joaquim sufre duro golpe ante Mazatlán | MEXSPORT

Pereira tuvo contacto con Nahuel Guzmán durante el encuentro, lo que le impidió continuar en el compromiso al activarse el protocolo de conmoción.

El jugador permaneció el domingo en Mazatlán para ser evaluado y este lunes pudo regresar a Monterrey.

Aunque llegó sin dar muchas declaraciones, Pereira comentó que no recuerda la jugada del choque. El defensa seguirá bajo observación a lo largo de la semana y no estará disponible para el partido contra Santos por tema del protocolo de conmoción.

Permaneció 24 horas en el hospital | imago7

Joaquim Pereria se pierde duelo vs Santos

De acuerdo a información de Carlos Ponce de León, Joaquim Pereira no estará disponible para disputar el partido entre Tigres y Santos el próximo sábado, pues siguiendo el protocolo de conmoción de la Liga MX, un golpe de tal magnitud en la cabeza requiere obligatoriamente estar por lo menos siete días fuera de las canchas.

No estará disponible el fin de semana | IMAGO7