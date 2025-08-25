Chivas se juega la vida en agosto y septiembre; este es su calendario

El inicio de Chivas en el Apertura 2025 no ha sido el mejor, aún y cuando ha tenido rivales que (en el papel) eran mucho más accesibles que lo que se avecina para los dirigidos de Gabriel Milito.

Después de perder sorpresivamente ante Juárez y de rescatar el empate contra los Xolos de Tijuana, Chivas se prepara para recibir a Cruz Azul en el Estadio Akron, la Máquina es uno de los dos equipos que marcha invictos en el presente torneo, sumando una victoria y un empate fuera de la Ciudad de México.

Chivas ganó por última vez ante Atlético de San Luis | MEXSPORT|

La siguiente prueba es enfrentar a las Águilas del América, partido que se juega en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, Chivas (sin contar partidos de Liguilla) no ha podido vencer a su odiado rival en Liga desde el Apertura 2016, cuando el Rebaño derrotó a América por marcador de 0-3 en la cancha del Estadio Azteca.

Chivas iguala después de ir perdiendo 3-0|

Días después de su visita a Ciudad de México, Chivas recibe a los Tigres en duelo pendiente de la jornada 1, solo tres días antes de enfrentarse en su cancha a los Diablos Rojos del Toluca.

Chivas cerrará el mes de septiembre enfrentándose a Necaxa y de visita a La Franja del Puebla, recordando que el Rebaño Sagrado no gana de visita desde el pasado mes de marzo, cuando vencieron a Pumas en el Clausura 2025.

