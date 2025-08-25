¡Sorpresa jurásica! El US Open 2025 contó con aparición estrella en las gradas

Este lunes el Arthur Ashe Stadium vivió historia pura con el triunfo de la mexicana Renata Zarazúa contra la estadounidense Madison Keys en el US Open 2025.

Sin embargo, durante un momento del partido la atención pasó de la cancha a las gradas cuando las cámaras captaron la presencia de nada más y menos que Jeff Goldblum, emblemático actor de la saga de Jurassic Park.

Jeff Goldblum aparece en el US Open

El entrañable actor, quien dió vida al Doctor Ian Malcom, protagonista de la saga de Jurassic Park en la primera trilogía se le vió disfrutando del partido de primera ronda del US Open de éste lunes.

A sus 72 años parece que sigue dando de que hablar y se le ve en perfecto estado d salud. Si bien, no se conoce que tenga un afecto especial por el tenis o algún deporte en general, en algunas entrevistas ha dejado caer la posibilidad de ser fanático del tenis.

“Me gusta el atletismo. Jugaría al tenis con los niños todo el tiempo”, declaró en una entrevista en 2022 para la que reveló su deseo de mantenerse joven a partir del ejercicio.

Por otro lado, la tenista mexicana ahora tendrá que enfrentar una prueba de fuego en la segunda ronda de este miércoles contra la francesa Diane Parry.

