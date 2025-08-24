¡Orgullo mexicano! Renata Zarazúa hace historia en el US Open

Renata Zarazúa sigue haciendo historia para el tenis mexicano. La tenista azteca entró al cuadro principal del US Open, con lo que, por segundo año consecutivo disputará al menos la primera ronda de todos los Grand Slam del año. Sin embargo, con su partido ante Madison Keys, Zarazúa volverá a hacer historia.

La mexicano logró clasificarse al Abierto de Estados Unidos como la 82 rankeada del mundo. Ante esto fue sorteada a enfrentarse a la estadounidense Madison Keys, una de las candidatas al título, en la cancha central. Con esto, Zarazúa habrá jugado en la cancha principal de todos los Grand Slams, al menos una vez en su carrera.

Se medirá a Madison Keys | X

Debut en cancha central

La primera vez que la tapatía disputó un encuentro estelar en un Gran Slam fue en el 2020. En aquella ocasión se midió ante la ucraniana Elina Svitolina en la segunda ronda del Roland Garros siendo, hasta entonces, la mejor participación en un Grand Slam en su carrera. El encuentro terminó a favor de la europea con parciales de, 6-3, 0-6 y 6-2.

Tuvieron que pasar cuatro años para que la mexicana volviera a disputar un partido en cancha central de GS. Además de perderse la mitad de los mayores entre 2020 y 2024, la mexicana no logró superar las rondas de clasificación en el resto, siendo una etapa complicada para Zarazúa.

Sigue teniendo partidos importantes | X

En Wimbledon de 2024, hizo historia al disputar un partido en la cancha central del All England Club, cuando enfrentó a la local Emma Raducanu. Desafortunadamente volvería a perder, esta vez en sets corridos.

Ya en este 2025, el mejor año de su carrera, es cuando concretó el logro de poder jugar en todas las canchas principales de los cuatro torneos major del tenis. Primero en Australia cuando cayó ante Jasmine Paolini en sets corridos en la segunda ronda del torneo en la Rod Laver Arena y ahora, en el Abierto de Estados Unidos ante Keys.

Zarazúa nunca ha logrado ganar jugando en la cancha principal. De hacerlo este 2025, no sólo lograría un hito en su carrera, sino que también podría pensar en superar la segunda ronda de un Grand Slam por primera vez.

Buscará su mejor resultado | X

