Serena Williams revela por qué usó Ozempic para bajar de peso tras ser mamá

Serena Williams, considerada una de las mejores tenistas de la historia con 23 títulos de Grand Slam, sorprendió al confesar que recurrió a Ozempic y otros medicamentos GLP-1 para perder peso después de convertirse en madre.

A sus 43 años, la exnúmero uno del mundo compartió que la batalla con la báscula comenzó tras el nacimiento de Olympia en 2017 y se intensificó con la llegada de su segunda hija, Adira, en 2023. Pese a entrenar intensamente, correr, andar en bicicleta y probar diferentes rutinas, nada parecía funcionar.

“Lo intenté todo. Era como un partido que quería ganar sin ayuda, pero mi cuerpo ya no respondía igual. Vi a amigos usando Ozempic, vi resultados y decidí probar. Realmente me ayudó”, confesó Williams en una entrevista.

Serena Williams bajó 14 kilos en 8 meses con Ozempic

De acuerdo con la extenista, el tratamiento le permitió perder cerca de 14 kilos en tan solo ocho meses. Aunque en un inicio dudaba, pues pensaba que era “hacer trampa” o “un atajo”, terminó por aceptar que su cuerpo necesitaba un apoyo extra tras los cambios físicos y emocionales de la maternidad.

Incluso recordó que en su documental Being Serena, su propio entrenador llegó a decirle que debía bajar de peso para recuperar su mejor forma.

¿Qué es Ozempic y cómo funciona?

El medicamento mencionado por Serena Williams pertenece a la familia de los agonistas GLP-1. Estos fármacos imitan una hormona natural que regula los niveles de azúcar en la sangre, retrasa la digestión y genera sensación de saciedad.

Originalmente fueron creados para pacientes con diabetes tipo 2, pero en los últimos años se popularizaron como alternativa para perder peso, incluso entre celebridades de Hollywood y figuras públicas.

