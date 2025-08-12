Isaac de Toro: El sexto mejor ciclista del mundo

Isaac del Toro ya es el sexto mejor ciclista del mundo. El mexicano se alista para volver a la acción en la 28ª edición de la Clásica de Hamburgo, una prueba de un solo día que se disputará el próximo domingo 17 de agosto, donde parte como uno de los favoritos tras estrenar la mejor posición en el ranking de su carrera.

Isaac ha tenido un excelente 2025 | MexSport

En el Top 10

El ‘Torito’ viene de una gran actuación en la Vuelta a Burgos, donde se coronó en la última etapa pese a sufrir un pinchazo y protagonizar una remontada espectacular que le dio el título. El bajacaliforniano mantiene un paso firme y sus resultados en España, incluyendo Terres de l’Ebre, el Circuito de Getxo y Burgos, le han permitido escalar un peldaño más en la clasificación mundial.

Grandes actuaciones del mexicano a lo largo del año | MexSport

Triunfos internacionales

En Alemania, el mexicano tendrá frente a él a rivales como Olav Kooij, campeón defensor, Paul Magnier y Sam Bennett; sin embargo, llega motivado: un triunfo en Hamburgo significaría su décima victoria de la temporada y lo colocaría como el segundo ciclista con más triunfos del UAE Team Emirates XRG, solo por detrás del mejor pedalista del mundo, Tadej Pogacar.

Las próximas competencias podrían ser aún más determinantes | MexSport

