Asunción 2025: México conquista 4 oros y suma 31 medallas en los Panamericanos Junior

México se bañó en oro en el tercer día de actividades de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. La delegación azteca tuvo una espectacular actuación este martes 12 de agosto con un total de 17 medallas, de las cuales cuatro fueron áureas.

México imparable en el medallero

El representativo tricolor tuvo hasta el momento su mayor cosecha de medallas de oro, con los triunfos de Adriana Castillo y Máximo Méndez en el arco compuesto equipo mixto; Ángela Ruiz y Naomi Aguilar en el equipo femenil de arco recurvo; Celia Pulido en los 100 metros dorso en natación, y el conjunto nacional de Gimnasia Rítmica en la prueba All Around.

Por otra parte, se conquistaron 13 preseas más: siete platas con Adriana Castillo en arco compuesto individual femenil; Máximo Méndez en arco compuesto individual varonil; Sofía Ibarra y Erick Ruiz en pistola de aire 10 m equipo mixto; Hanna Cisneros y Josué Rodríguez en rifle de aire 10 m equipo mixto; Donovan Guevara en gimnasia de trampolín varonil; Andrés Dupont en los 100 m libres varonil; y el equipo varonil de ciclismo de pista en velocidad por equipos.

Así como seis bronces con Aixa de León y Saraí Borges en trampolín sincronizado; el equipo varonil de persecución por equipos en ciclismo de pista; el equipo femenil de persecución por equipos en ciclismo de pista; Sharon Guerrero en los 800 m libres; Paulo Strehlke en los 800 m libres y Mariana Narváez en el Squash.

Repartición de medallas en la competencia

De esta manera, México llegó a 31 preseas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y marcha quinto en el medallero:

Brasil: 36 13 26

Estados Unidos: 11 18 13

Chile: 11 6 7

Colombia: 9 9 14

México: 6 13 12

Medallas por día:

• Día 1: 1 oro, 5 platas, 2 bronces

• Día 2: 1 oro, 1 plata, 4 bronces

• Día 3: 4 oros, 7 platas, 6 bronces

Medallas de México martes 12 de agosto en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Oro

Adriana Castillo y Máximo Méndez – Arco compuesto equipo mixto

Ángela Ruiz y Naomi Aguilar – Arco recurvo equipo femenil

Jaydi Novelo, Ana Martinez, Barbara Ponce, Fernanda Ramírez y Martha Coldwell – All Around

Celia Pulido – 100 m dorso

Plata

Adriana Castillo – Arco compuesto individual femenil

Máximo Méndez – Arco compuesto individual varonil

Sofía Ibarra y Erick Ruiz – Pistola de aire 10 m equipo mixto

Hanna Cisneros y Josué Rodríguez – Rifle de aire 10 m equipo mixto

Donovan Guevara – Gimnasia de trampolín varonil

Andrés Dupont – 100 m libre varonil

Etan Nuño, Ian Navarro y Jafet Lóp – Velocidad por equipos varonil

Bronce

Aixa de León y Saraí Borges – Trampolín sincronizado

Fernando Nava, Marcelo Garza, Kevin Ortega y Arath Sánchez – Persecución por equipos varonil

María Fernanda Figueroa, Viviana Arriaga, Giovanna López y Nicole Córdov – Persecución por equipos femenil

Sharon Guerrero – 800 m libre

Paulo Strehlke - 800 m libre

Mariana Narváez - Squash Femenil

