Asunción 2025: México conquista 4 oros y suma 31 medallas en los Panamericanos Junior

México se bañó en oro en el tercer día de actividades de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. La delegación azteca tuvo una espectacular actuación este martes 12 de agosto con un total de 17 medallas, de las cuales cuatro fueron áureas.
México imparable en el medallero
El representativo tricolor tuvo hasta el momento su mayor cosecha de medallas de oro, con los triunfos de Adriana Castillo y Máximo Méndez en el arco compuesto equipo mixto; Ángela Ruiz y Naomi Aguilar en el equipo femenil de arco recurvo; Celia Pulido en los 100 metros dorso en natación, y el conjunto nacional de Gimnasia Rítmica en la prueba All Around.
Por otra parte, se conquistaron 13 preseas más: siete platas con Adriana Castillo en arco compuesto individual femenil; Máximo Méndez en arco compuesto individual varonil; Sofía Ibarra y Erick Ruiz en pistola de aire 10 m equipo mixto; Hanna Cisneros y Josué Rodríguez en rifle de aire 10 m equipo mixto; Donovan Guevara en gimnasia de trampolín varonil; Andrés Dupont en los 100 m libres varonil; y el equipo varonil de ciclismo de pista en velocidad por equipos.
Así como seis bronces con Aixa de León y Saraí Borges en trampolín sincronizado; el equipo varonil de persecución por equipos en ciclismo de pista; el equipo femenil de persecución por equipos en ciclismo de pista; Sharon Guerrero en los 800 m libres; Paulo Strehlke en los 800 m libres y Mariana Narváez en el Squash.
Repartición de medallas en la competencia
De esta manera, México llegó a 31 preseas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y marcha quinto en el medallero:
Brasil: 36 13 26
Estados Unidos: 11 18 13
Chile: 11 6 7
Colombia: 9 9 14
México: 6 13 12
Medallas por día:
• Día 1: 1 oro, 5 platas, 2 bronces
• Día 2: 1 oro, 1 plata, 4 bronces
• Día 3: 4 oros, 7 platas, 6 bronces
Medallas de México martes 12 de agosto en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
Oro
- Adriana Castillo y Máximo Méndez – Arco compuesto equipo mixto
- Ángela Ruiz y Naomi Aguilar – Arco recurvo equipo femenil
- Jaydi Novelo, Ana Martinez, Barbara Ponce, Fernanda Ramírez y Martha Coldwell – All Around
- Celia Pulido – 100 m dorso
Plata
- Adriana Castillo – Arco compuesto individual femenil
- Máximo Méndez – Arco compuesto individual varonil
- Sofía Ibarra y Erick Ruiz – Pistola de aire 10 m equipo mixto
- Hanna Cisneros y Josué Rodríguez – Rifle de aire 10 m equipo mixto
- Donovan Guevara – Gimnasia de trampolín varonil
- Andrés Dupont – 100 m libre varonil
- Etan Nuño, Ian Navarro y Jafet Lóp – Velocidad por equipos varonil
Bronce
- Aixa de León y Saraí Borges – Trampolín sincronizado
- Fernando Nava, Marcelo Garza, Kevin Ortega y Arath Sánchez – Persecución por equipos varonil
- María Fernanda Figueroa, Viviana Arriaga, Giovanna López y Nicole Córdov – Persecución por equipos femenil
- Sharon Guerrero – 800 m libre
- Paulo Strehlke - 800 m libre
- Mariana Narváez - Squash Femenil
