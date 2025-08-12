Mondo Duplantis eleva su récord mundial de salto con pértiga a 6,29 metros en Budapest

El atleta sueco Mondo Duplantis volvió a dejar su huella en la historia del atletismo al elevar su récord mundial de salto con pértiga a 6,29 metros durante el Istvan Gyulai Memorial, celebrado este martes en Budapest. Con esta marca, el campeón olímpico y mundial sumó el decimotercer récord de su carrera, el tercero en lo que va del año, consolidándose como la máxima figura de su disciplina.

Nueva marca de Duplantis | IG: @mondo_duplantis

Un nuevo hito para el rey del salto con pértiga

En su segundo intento, Duplantis logró añadir un centímetro a la marca anterior que había establecido en junio, en la Liga Diamante de Estocolmo, frente a su público. Nacido en Luisiana pero representante de Suecia, el país de su madre, el atleta de 25 años mantiene una hegemonía casi absoluta en la pértiga, donde cada aparición se convierte en una oportunidad para desafiar los límites humanos.

El escenario en Budapest no es ajeno a sus éxitos: en 2023, Duplantis ya había retenido allí su título mundial al superar los 6,10 metros. Esta vez, en el marco del World Athletics Continental Tour Gold, primero pasó la varilla en 6,11 metros para después apuntar y conquistar la histórica altura de 6,29 metros, siempre en su segundo intento, demostrando su consistencia y mentalidad ganadora.

MONDO DUPLANTIS BREAKS THE POLE VAULT WORLD RECORD FOR THE 13TH TIME IN HIS CAREER.



CLEARS 6.29 METERS.



BRILLIANT.pic.twitter.com/t0gdmRO1yP — Chris Chavez (@ChrisChavez) August 12, 2025

Dominio absoluto y hambre de superación

El salto que le dio el nuevo récord mundial fue tan limpio y contundente que no dejó margen a dudas sobre su excelente momento de forma. Para Duplantis, cada competencia es una nueva oportunidad para superarse, algo que ha logrado con una frecuencia impresionante, rompiendo récords en distintos países y condiciones.

Su desempeño en la capital húngara reafirma no solo su condición de campeón olímpico y mundial, sino también su capacidad para inspirar a las nuevas generaciones de atletas. Con cada centímetro que añade a su registro, el sueco demuestra que los límites están para romperse, y que en la pértiga, su reinado parece lejos de llegar a su fin.

Mondo sorprendió a todos los presentes en la competencia | IG: @mondo_duplantis

