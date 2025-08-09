Isaac del Toro hace historia y gana la Vuelta a Burgos 2025

El mexicano, Isaac del Toro logró una hazaña sin precedentes al ser el ganador de la Vuelta a Burgos 2025, convirtiéndose en el primer ciclista de México en conquistar esta competencia y el cuarto latinoamericano en la historia en conseguirlo. El pedalista de Ensenada, Baja California, de 21 años, se unió a la lista de leyendas encabezada por los colombianos Mauricio Soler (2007), Nairo Quintana (2013 y 2014) e Iván Ramiro Sosa (2018 y 2019). Su triunfo fue aún más especial porque no ganó ninguna etapa, pero su regularidad lo mantuvo siempre en la pelea por el liderato.

Así fue la victoria de Isaac del Toro

En la quinta y última etapa, disputada en las Lagunas de Neila, Del Toro finalizó en el segundo lugar, lo que le bastó para asegurarse la victoria general con un tiempo acumulado de 19 horas, 46 minutos y 48 segundos. La jornada fue ganada por el italiano Giulio Ciccone con un tiempo de 3:23:16, mientras que el podio general lo completaron Lorenzo Fortunato (+19 segundos) y Léo Bisiaux (+25 segundos).

El momento más dramático se vivió a falta de 14 kilómetros para la meta, cuando Isaac del Toro sufrió un pinchazo en su bicicleta durante el último descenso. La avería puso en riesgo su liderato, pero gracias a una rápida asistencia de su equipo UAE Team Emirates, el mexicano cambió de bicicleta y logró recuperarse en el último ascenso, mostrando carácter y fortaleza para mantener la ventaja en la clasificación general.

La etapa final comenzó con un ritmo controlado en el pelotón hasta que Jai Hindley y Nico Denz lanzaron un ataque en el kilómetro 24. Poco después, Txomin Juaristi y Raúl García Pierna tomaron la delantera, pero el grupo principal aceleró en los últimos cinco kilómetros. Afonso Eulalio intentó sorprender con una ventaja de 25 segundos, aunque fue neutralizado antes del cierre, donde Ciccone atacó para quedarse con la victoria parcial.

Isaac del Toro construye su camino de leyenda

Con este triunfo, Isaac del Toro confirma su gran momento en el ciclismo internacional y proyecta un futuro prometedor para México en este deporte. Su desempeño en la Vuelta a Burgos 2025 no solo quedará grabado en la historia del ciclismo nacional, sino que también lo coloca como una de las jóvenes promesas más importantes del pelotón mundial.

