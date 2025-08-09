¡México de Oro! La arquera Andrea Maya Becerra gana la medalla dorada en World Games 2025

Mañana gloriosa para el deporte mexicano con Andrea Maya Becerra. La arquera jalisciense subió a lo más alto en los World Games 2025 y se colgó la medalla dorada, al derrotar a Lisell Jaatma de Estonia en la prueba de arco compuesto individual.

Becerra logró su segunda medalla en el Mundial de la especialidad de una forma dramática, pues derrotó a Jaatma con un puntaje de 147-146. De igual forma, el podio terminó con un dominio estonio, pues el tercer lugar fue para Meeri-Marita Paas, quien derrotó a la colombiana Alejandra Usquiano.

El camino hacia el metal áureo

Andrea Maya Becerra comenzó su camino directo a la gloria en los Cuartos de Final, cuando derrotó a la Número Uno dentro del ranking, la británica Ella Gibson. El duelo quedó marcado por ser entre las dos mejores del mundo, pero la mexicana fue quien salió avante con un puntaje de 148-147.

En las Semifinales, la mexicana derrotó a su compañera latinoamericana Alejandra Usquiano, tras un gran duelo de cara a la Final. En el último cotejo, Becerra se volvió inmortal y logró un galardón para la historia.

Segunda medalla

La presea dorada se suma a la plateada que ganó en la prueba de equipo mixto, junto a Sebastián García. Los World Games 2025 terminaron por ser una gran prueba para los atletas mexicanos que viajaron a Chengdú, China; competencia que terminará el próximo 17 de agosto.

