En un partido memorable del Masters 1000 de Cincinnati, la tenista británica Emma Raducanu dejó una huella no solo por su desempeño en la cancha, sino también por un incidente que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Durante un duro encuentro contra la número 2 del mundo, Aryna Sabalenka, Raducanu enfrentaba un partido reñido que se había extendido por más de tres horas.

Emma Raducanu durante un partido | WTA|

En un momento crucial, con el marcador en 7-6, 4-6 y 4-3 en favor de Sabalenka en el tercer set, la británica interrumpió un saque con un gesto irónico, sonriendo y señalando hacia la audiencia.

Entonces, sorprendió a todos al solicitar a la jueza de línea que retirara a un niño del estadio, alegando que no dejaba de llorar y distraía en medio del silencio que exige el tenis en momentos decisivos.

*Niño llora en la tribuna*



- Juez de silla: "Es un niño, ¿querés que eche a un niño del estadio?



+ Raducanu: "Sí"pic.twitter.com/qIQStj7bXw — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 11, 2025

La jueza le indicó que podía llamar a alguien para atender la situación y que, mientras tanto, el partido debía continuar. Raducanu, mostrando incomodidad, aceptó seguir con el juego, aunque con cierto disgusto.

A pesar de la tensión en la cancha, Sabalenka logró imponerse en un encuentro épico, con un marcador final de 7-6 (7/3), 4-6, 7-6 (7/5). Tras la victoria, la bielorrusa expresó su satisfacción por haber superado un partido tan demandante y envió un mensaje positivo: “Ella es excelente jugadora y buena persona; estoy feliz de haber ganado un partido de más de tres horas y diez minutos. Espero que mañana sea un día libre”.

Emma Raducanu | AP|