Arthur Rinderknech no aguantó el calor en pleno partido en Masters 1000 de Cincinnati

En lo que era un partido emocionante en el Master 1000 de Cincinnati, entre Arthur Rinderknech y Felix Auger-Aliassime, terminó por tener un momento de angustia por el impresionante calor de la ciudad de los Estados Unidos.

El tenista francés, número 70 del Ranking ATP, se dejó caer en la pista, lo que preocupó a más de uno, entre ellos su rival. Arthur Rinderknech se tiró al piso previo al saque de su rival en el segundo set, el cual estaba empatado 2-2, sin embargo, Auger-Aliassime fue quien informó al juez sobre la situación del tenista galo.

En francés trató de ir a la sombra y se puso un paño de agua en la cabeza y el cuello, para tratar de aliviar un poco el extenuante calor de Cincinnati. Tras el momento de angustia que vivió, Rinderknech se incorporó para tratar de dar vuelta al partido, pero al no tener la mejor forma física, abandonó tras perder los dos juegos siguientes del segundo set.

Felix Auger-Aliassime espera rival

Tras las imágenes que a nadie le gustan ver, el canadiense ganó y espera un rival entre Stefanos Tsitsipas y Benjamin Bonzi. Auger-Aliassime aseguró su presencia en los Octavos de Final tras su victoria de hace unas horas.

No es la primera vez que ocurre

Las extenuantes temperaturas de Cincinnati no solo afectaron a Arthur Rinderknech, sino que ya hubo un antecedente previo. El ruso, Daniil Medvedev, también sufrió en demasía con el calor y tuvo que pasar una toalla con hielos sobre su cuerpo.

