Laura Burgos le dio a México el oro en Muaythai en los Juegos Mundiales de Chengdu 2025

México de oro en Muaythai. La regiomontana Laura Burgos se proclamó campeona en la categoría de 54 kilogramos tras imponerse por un cerrado 29-28 a la polaca Martina Kierczynska en la Final de los Juegos Mundiales de Chengdu 2025, en China.

Burgos llegaba como la gran favorita y no defraudó. Bicampeona mundial, con oros en Petras 2024 y Antalya 2025, la mexicana enfrentó un exigente camino hacia la cima. En Cuartos de Final superó 30-27 a la belga Axana Depypere, y en Semifinales repitió la misma dosis para eliminar a Monika Chochlikova y asegurar su pase al duelo por el título.

Tercera medalla para México

Con este triunfo, Burgos le dio a México su tercera medalla en el arranque de la justa: la segunda de oro, sumándose a la conseguida por Andrea Becerra en tiro con arco compuesto, además de la plata lograda en la prueba de equipo mixto de la misma disciplina.

Además, Laura mejoró la plata en Birmingham en 2022. Con ello, la peleadora de 35 años sigue sumando preseas a su historial y mantiene en alto el nombre de México.

