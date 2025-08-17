Cincinnati Open 2025: Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se medirán en una nueva edición

Carlos Alcaraz continúa haciendo historia en el circuito ATP al clasificar a su séptima final consecutiva de nivel de gira tras vencer al alemán Alexander Zverev por 6-4, 6-3 en las semifinales del Cincinnati Open 2025. El español, número 2 del ranking PIF ATP, se enfrentará en la final al actual campeón Jannik Sinner, en lo que será su cuarta batalla por un título en esta temporada.

Desde el inicio del partido, Alcaraz impuso su estrategia apuntando a la derecha de Zverev, quien se vio físicamente disminuido. Aunque Zverev intentó contrarrestar con golpes por la línea, fue incapaz de mantener la intensidad frente al español.

Alcaraz remontó un 2-3 en el primer set con una varios de tiros ganadores, llevándose el parcial 6-4. A pesar de cometer tres dobles faltas consecutivas que le costaron un quiebre temprano en el segundo set, el murciano recuperó rápidamente el control y cerró el partido sin mayores complicaciones.

Novena final de Masters 1000 para Alcaraz

Con esta victoria, Carlos Alcaraz alcanza su novena final de ATP Masters 1000 (récord de 7-1), y la primera en pista dura desde su título en Indian Wells en 2024. El joven de 22 años suma ahora 16 victorias consecutivas en torneos Masters 1000 y un impresionante récord de 38-2 desde abril.

Además, Alcaraz se convierte en el tercer jugador más joven en alcanzar nueve finales de Masters 1000, solo por detrás de leyendas como Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Revancha frente a Jannik Sinner en la final

Su rival será el italiano Jannik Sinner, quien celebró su 24º cumpleaños con una sólida victoria por 7-6(4), 6-2 frente al francés Terence Atmane, número 136 del ranking. Con este triunfo, Sinner busca convertirse en el primer jugador desde Roger Federer (2014-15) en defender con éxito el título en Cincinnati.

Este será el cuarto enfrentamiento entre Alcaraz y Sinner en finales durante 2025, tras los duelos en Roma, Roland Garros y Wimbledon. Alcaraz lidera el historial personal con ventaja de 8-5, aunque Sinner ganó su último cruce en la final de Wimbledon el mes pasado.

