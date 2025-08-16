México avanza a la Final de Flag Football en los World Games Chengdu 2025

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football cumplió con las expectativas y aseguró su lugar en la Final de los World Games Chengdu 2025, donde disputará la medalla de oro frente a Estados Unidos.

México avanza a la Final | X: @FMFAOFICIALMX

El combinado tricolor tuvo un paso firme durante el torneo, mostrando solidez y consistencia en cada etapa. En la Primera Ronda se mantuvieron invictas, destacando la victoria sobre las campeonas europeas de Gran Bretaña. Posteriormente, en Cuartos de Final, México arrasó a la selección de China con una contundente blanqueada de 40-0.

El mayor reto llegó en las Semifinales, donde enfrentaron a Canadá. Aunque no fue un duelo sencillo, las mexicanas mostraron carácter y lograron imponerse con marcador de 25-13, asegurando así su boleto al partido por el campeonato.

Diana Flores, jugadora mexicana de Flag Football | X: @FMFAOFICIALMX

México vs. Estados Unidos, la gran Final

El esperado duelo por el título entre México y Estados Unidos se llevará a cabo este sábado 16 de agosto a las 22:50 horas (centro de México). Se trata de una Final que promete ser vibrante, pues ambas naciones llegan como potencias en el flag football y favoritas a subir al podio.

La Selección Mexicana buscará confirmar su hegemonía internacional y colgarse la medalla de oro en territorio asiático, consolidando un camino impecable en Chengdu 2025.

Final ante Estados Unidos | X: @FMFAOFICIALMX

