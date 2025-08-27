Metro CDMX: ¿Hubo balacera en la Línea 2? Esto se sabe

En redes sociales se reportó una fuerte movilización de policías al interior de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, aparentemente por detonaciones de arma de fuego contra una persona, lo que provocó miedo e incertidumbre entre usuarios de este transporte público.

Detienen servicio por ingreso de elementos de la SSC

Fue durante la tarde del martes 26 de agosto que, en la estación Normal, el servicio se detuvo luego de que usuarios jalaron la palanca de emergencia, al tiempo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ingresaban al Metro para atender la situación.

De hecho, circula un video donde se puede observar a un grupo de policías con arma en mano ingresando a la Línea 2 del Metro con urgencia y con dirección hacia el convoy detenido para buscar a alguien.

El Metro niega balacera; se trató de un operativo

Pese al reporte de usuarios que aseguran haber escuchado detonaciones, el Metro de la CDMX aclaró que no hubo ninguna balacera, aunque sí confirmó el ingreso de policías a las estaciones San Cosme y Normal en búsqueda de dos hombres presuntamente implicados en un incidente ocurrido fuera del STC.

“Buena noche. Personal de la @SSC_CDMX ingresó a las estaciones San Cosme y Normal de la Línea 2 para ubicar a dos hombres presuntamente implicados en un incidente ocurrido al exterior. No hubo detonaciones dentro de las instalaciones. La circulación de trenes se detuvo momentáneamente durante el operativo; actualmente la marcha es continua”, se lee en el mensaje publicado en X.

Conexión con un ataque armado en el Centro Histórico

El operativo estaría relacionado con un hecho ocurrido en República de Cuba y Allende, en la colonia Centro, donde una mujer extranjera fue baleada tras regresar de cambiar divisas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La víctima fue abordada y despojada de su bolso por un hombre al bajar de su vehículo. Posteriormente, huyó en una motocicleta conducida por una mujer que ya lo esperaba.

Los agresores huyeron por el Metro

En su huida, los agresores habrían ingresado a la Línea 2 del Metro, lo que motivó el despliegue de policías capitalinos en su búsqueda. No fueron localizados y, hasta el momento, los dos presuntos delincuentes siguen prófugos.

