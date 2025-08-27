Beatriz Gutiérrez Müller busca ser rectora de la BUAP

Después de la polémica acerca de si se mudaría a vivir a España, Beatriz Gutiérrez Müller, académica y esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es una de las candidatas a convertirse en rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Aparece en la lista oficial de aspirantes
Para sorpresa de todos —ya que previamente no había anunciado públicamente su intención de competir por dicho puesto— la también investigadora y escritora mexicana apareció en la lista de candidatos a la rectoría de la BUAP para el periodo 2025-2029, cuyo proceso de selección inicia este 27 de agosto.
Actualmente, Gutiérrez Müller se desempeña como profesora en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP.
Amplia trayectoria académica
Si bien ha ganado atención pública por ser esposa del exmandatario mexicano, la candidata cuenta con una destacada carrera académica, que incluye un doctorado en Teoría Literaria y su pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I).
Tiene además amplio conocimiento en literatura barroca, periodismo del siglo XX en México y la Conquista de México, temas que ha estudiado e investigado a fondo.
Lilia Cedillo busca reelegirse
La actual rectora, Lilia Cedillo, también participará en el proceso pese a las críticas por supuestos malos manejos durante su gestión. Cedillo busca mantenerse en el cargo hasta 2029.
Calendario del proceso
- 27 de agosto: Entrevistas a los candidatos.
- 28 de agosto: Registro oficial de aspirantes.
- 29 de agosto al 8 de septiembre: Presentación de propuestas ante la comunidad universitaria.
- 10 de septiembre: Jornada de votación.
- 12 de septiembre: Validación de resultados.
