Beatriz Gutiérrez Müller busca ser rectora de la BUAP

Después de la polémica acerca de si se mudaría a vivir a España, Beatriz Gutiérrez Müller, académica y esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es una de las candidatas a convertirse en rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Beatriz Gutiérrez Müller es espoa del ex presidente López Obrador/Gobierno de México |

Aparece en la lista oficial de aspirantes

Para sorpresa de todos —ya que previamente no había anunciado públicamente su intención de competir por dicho puesto— la también investigadora y escritora mexicana apareció en la lista de candidatos a la rectoría de la BUAP para el periodo 2025-2029, cuyo proceso de selección inicia este 27 de agosto.

Actualmente, Gutiérrez Müller se desempeña como profesora en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP.

Amplia trayectoria académica

Si bien ha ganado atención pública por ser esposa del exmandatario mexicano, la candidata cuenta con una destacada carrera académica, que incluye un doctorado en Teoría Literaria y su pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I).

Gutiérrez Müller actualmente es catedrática de la BUAP/IG: @beatrizgutierrezmuller|

Tiene además amplio conocimiento en literatura barroca, periodismo del siglo XX en México y la Conquista de México, temas que ha estudiado e investigado a fondo.

Lilia Cedillo busca reelegirse

La actual rectora, Lilia Cedillo, también participará en el proceso pese a las críticas por supuestos malos manejos durante su gestión. Cedillo busca mantenerse en el cargo hasta 2029.

La BUAP está buscando rector para el periodo 2025-2029/X |

Calendario del proceso

27 de agosto : Entrevistas a los candidatos.





28 de agosto : Registro oficial de aspirantes.





29 de agosto al 8 de septiembre : Presentación de propuestas ante la comunidad universitaria.





10 de septiembre : Jornada de votación.





12 de septiembre : Validación de resultados.

