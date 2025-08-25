SEP cambia día de regreso a clases para Ciclo Escolar 2025-2026

Aunque las vacaciones de verano apenas van comenzando, alumnos, maestros y padres de familia ya se preguntan cuándo será el regreso a clases, por lo que aquí te diremos todos los pormenores del calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026.

El principal cambio de cara al próximo año escolar es que las vacaciones de verano, que iniciaron oficialmente el pasado 16 de julio, se extenderán hasta el 1 de septiembre, a diferencia de años anteriores cuando la Secretaría de Educación Pública fijaba como fecha para el inicio de clases el último lunes de agosto.

Este es el calendario oficial para el ciclo escolar 2025-2026/SEP|

Este cambio de fecha permitirá a los alumnos, pero sobre todo a los profesores, tener una semana más de descanso, tomando en cuenta que una vez concluido el período de clases y previo al inicio del siguiente, deben presentarse a la escuela para cumplir con diferentes actividades académicas.

El ciclo escolar 2025-2026 contará con 185 días efectivos de clases a nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) y 190 días lectivos en escuelas normales y de formación para docentes, concluyendo el 15 de julio de 2026.

Días feriados del ciclo escolar 2025-2026

16 de septiembre de 2025 – Día de la Independencia

17 de noviembre de 2025 – Revolución Mexicana

2 de febrero de 2026 – Día de la Constitución

16 de marzo de 2026 – Natalicio de Benito Juárez

1 de mayo de 2026 – Día del Trabajo

5 de mayo de 2026 – Batalla de Puebla

15 de mayo de 2026 – Día del Maestro.

Son siete los días feriados proyectados y dos períodos de vacaciones/SEP |

Vacaciones del ciclo escolar 2025-2026

Serán dos períodos de vacaciones, uno correspondiente a la época navideña y otro a Semana Santa:

Invierno: del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026

Semana Santa: del 30 de marzo al 10 de abril de 2026

Juntas de Consejo Técnico del ciclo escolar 2025-2026

Como ya es costumbre, el último viernes de cada mes se suspenderán las clases por las juntas que tienen en los planteles los maestros y personal administrativo:

26 de septiembre de 2025

31 de octubre de 2025

28 de noviembre de 2025

30 de enero de 2026

27 de febrero de 2026

27 de marzo de 2026

29 de mayo de 2026

26 de junio de 2026

Aunado a ello, habrá dos cursos intensivos para maestros: el primero del 26 al 29 de agosto de 2025 y el segundo del 7 al 9 de enero de 2026.

El 15 de julio de 2026 es cuando terminará el siguiente ciclo escolar/SEP |

¿Cuándo se entregan las calificaciones del ciclo escolar 2025-2026?

Durante todo el ciclo escolar 2025-2026, serán tres las fechas en las que padres de familia o tutores recibirán boletas de calificaciones de los estudiantes:

14 de noviembre de 2025

13 de marzo de 2026

3 de julio de 2026.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: Belinda y Bad Bunny protagonizan momento viral en Puerto Rico