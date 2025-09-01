Yeri Mua denuncia amenazas de muerte por parte de un influencer

La cantante e influencer mexicana Yeri Mua denunció ser víctima de amenazas de muerte por parte del streamer Lonche y su grupo de seguidores conocidos como los F.E.S., haciendo un llamado incluso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que vea por su seguridad.

El conflicto comenzó en Miami

Todo habría comenzado durante una fiesta en yate en Miami, el pasado 24 de agosto, en la que Yeri Mua y Lonche de Huevito convivieron con más influencers. Sin embargo, él la habría molestado varias veces durante ese día, por lo que ella, en respuesta, buscó a la pareja del streamer para mostrarle evidencias de una supuesta infidelidad de Lonche, ocurrida la noche del evento de box Supernova: Orígenes.

Yeri Mua expuso que tuvo un problema con un influencer/IG: @yerimua |

Amenazas con video incluido

Después de esto, Yeri Mua asegura que recibió videos, fotografías y mensajes de parte del grupo de fans conocidos como los F.E.S., en los que la amenazaban de muerte para que no se presentara el próximo 14 de septiembre en Tijuana, donde tiene programado un concierto junto a El Malilla.

“Síguete pasando de verg* insultando a la F.E.S, diciéndonos niños de 13 años. Ponte bien, verg*, mija. No nos digas niños cagados porque te voy a cargar la verg*. Ya no se anden trayendo pistolas. Yo no te voy a disparar, mija. A mí me gusta ver sufrir a la gente. Mira, na más te voy a dar una probadita. Mira. Con este, mija. Con este…”, es lo que dice un hombre encapuchado que procede a desenfundar una espada, en un video presentado por Yeri Mua como prueba de las amenazas recibidas.

Señala directamente a Lonche

La cantante veracruzana responsabilizó a Lonche de cualquier cosa que le pase a ella o a su familia, haciendo un llamado público a Claudia Sheinbaum para que atienda su denuncia.

“Solo les quiero decir, después de lo que les acabo de mostrar anteriormente, estoy impactada. Yo hago responsable a Lonche y sus fanáticos que se hacen llamar los F.E.S. por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona alrededor de mí. Lo hice por redes (etiquetar a la presidenta) y yo espero que llegue a sus oídos. Está por todos lados”, comentó Yeri Mua, agregando que no piensa cancelar su presentación en Tijuana programada para el próximo 14 de septiembre.

Estas son algunas de las amenazas contra la cantante/X |

Lonche responde y amenaza con demanda

Por su parte, Lonche de Huevito respondió a las acusaciones, desmarcándose de lo que hagan o digan sus seguidores, aunque amenazó con interponer una denuncia por difamación en Estados Unidos contra la cantante.

El influencer Lonche amenazó con demandar a Yeri Mua por difamación/IG: @lonchedehuevito_|

“Mi comunidad es libre de hacer lo que se le dé la put* gana porque yo no soy su líder. Lo hacen porque quieren. No seas tonta. Una mamadit* más que vea. Demanda en Estados Unidos por difamación. Punto final. No voy a decir nada más”, comentó el streamer.

