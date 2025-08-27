¿Te pueden demandar por hacer stickers para WhatsApp? Esto se sabe

Hacer stickers en WhatsApp para compartirlos con amigos, familiares, compañeros de trabajo o tu pareja puede parecer una acción divertida e inofensiva. Sin embargo, hacerlo a partir de la foto de alguien sin su consentimiento podría generarte una demanda y problemas legales en México.

No es broma. Por más divertido que sea compartir stickers en grupos para comentar cualquier situación, la práctica podría tener consecuencias legales serias para quien los difunda sin autorización.

WhastsApp es la app de mensajería más utilizada en el mundo/Pixabay |

Hacer stickers sin permiso puede dañar la imagen de una persona

Hacer stickers en WhatsApp a partir de la foto de un conocido y compartirlos en diferentes chats podría dañar la imagen del afectado. Esta persona podría presentar una demanda por daño moral.

En México, el Artículo 1916 del Código Civil Federal establece los principios generales para la determinación del daño moral y su indemnización. El texto indica lo siguiente:

“Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás.

Cuando un hecho ilícito produzca un daño moral, el responsable del mismo tiene la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material.”

Hace un sticker de alguien sin su consentimiento puede ser calificado como daño moral/X|

El monto lo fija un juez

En cuanto a la indemnización por daño moral causada por un sticker sin consentimiento, se señala:

“El monto de la indemnización lo fijará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima, así como las circunstancias del caso”.

Los stickers ya forman parte de todos los chats grupales o individuales/Pixabay |

¿Vale la pena el riesgo?

Así que ya sabes: hacer stickers en WhatsApp con la foto de alguien sin su autorización e incluso compartirlos en grupos podría considerarse una violación al Código Civil Federal, lo que podría derivar en una demanda y el pago de una indemnización a la parte afectada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Metro CDMX: ¿Hubo balacera en la Línea 2? Esto se sabe



