WWE: Estos son los Campeones de la empresa en el cierre de 2025

WWE ha tenido un año extraño, si es que se puede utilizar el término, esto debido a que en cuanto a contenido, la gente no está del todo contenta con lo que se ha entregado a lo largo del 2025; sin embargo, respecto al tema monetario, la empresa sigue arrojando datos positivos, además de haber adquirido a AAA justo en fechas de WrestleMania 41.

Uno de los rubros que más 'ruido' genera en el Universo WWE es el de los campeones, ya que para muchos, hay algunos nombres que podrían hacerse cargo de algún reinado titular, pero por el momento, estos son los poseedores de campeonatos en la empresa.

Punk deberá defender ante Bron Breakker el 5 de enero | wwe.com

Elenco principal

A pesar de haber perdido en WrestleMania ante John Cena, el mismo Cody Rhodes recuperó su campeonato de WWE para ser la cara de la empresa nuevamente; junto a él, CM Punk se encuentra como uno de los máximos campeones siendo dueño del campeonato mundial pesado.

En cuanto a las mujeres, Jade Cargill es la portadora del campeonato femenino de WWE, mientras que quien tiene el equivalente al cinturón de Punk es la chilena Stephanie Vaquer, terminando un año de ensueño en su carrera.

En la media cartelera se encuentra Dominik Mysterio con el campeonato intercontinental, pero también es dueño del megacampeonato de AAA, por el lado femenino, la campeona intercontinental es Maxxine Dupri; para los títulos de Estados Unidos, el de mujeres lo tiene Chelsea Green (también campeona en parejas mixtas de AAA con Ethan Page), y el de hombres lo posee Ilja Dragunov, quien en SmackDown ha estado retos abiertos y podría perder la presea muy pronto.

Dom y Liv festejando en Survivor Series | wwe.com

Por último está la división en parejas, pues los campeones mundiales en esta rama son AJ Styles y Dragon Lee, los de WWE son los Wyatt Sicks (Joe Gacy y Dexter Lumis) y las campeonas en parejas femeninas son las Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane).

Campeones de las marcas de desarrollo

Oba Femi es el indiscutible 'rey' de NXT con su segundo reinado de la marca, lo mismo que Jacy Jane después de vencer a Tatum Paxley; Ethan Page es el campeón norteamericano con un diseño canadiense del mismo, su equivalente es Thea Hail, quien venció a Blake Monroe de una manera por completo atípica en una edición reciente del programa de los martes por la noche.

Darkstate (Osiris Griffin y Dion Lennox) son los campeones en pareja, Jasper Troy es el campeón de Speed, Fallon Henley es la campeona Speed en la rama de mujeres; Jackson Drake es campeón masculino de Evolve, mientras que la femenina es Kendal Grey. Todo termina con Channing 'Stacks' Lorenzo como el poseedor de la Copa Heritage.